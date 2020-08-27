Doğa ve hayvanseverler yangın bölgesinde - Son Dakika

Doğa ve hayvanseverler yangın bölgesinde

-Yerli ve yabancı uyruklu doğa ve hayvan severler orman yangınında sağ kalan canlılar için harekete geçti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, yerli ve yabancı uyruklu doğa ve hayvan severler orman yangınında sağ kalan canlılar için harekete geçti.

Adana'da sosyal medya üzerinden organize olan hayvansever ve doğasever gençler Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan yangın sonrası bölgeye yaklaşık 30 kişilik ekip ile gelerek sokakta kalan yangından etkilenen hayvanlar için çalışma yapıyor.

Veteriner hekimlerin de içinde bulunduğu gençlere Avustralya, Amerika ve bir çok ülkeden Karataş'a gelen hayvansever yabancı uyruklu gençler de eşlik ediyor.

Gönüllü gençlerden Esin Gürani, sosyal medyadan organize olduklarını belirterek, " Toplum gönüllüsüyüz. 24 saat içinde veteriner ve arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Şuan sadece yanmış bölgeleri gördük" diye konuştu.

İlknur Kılıç ise "Yara kremleri getirdik. Bir yere bağlı değiliz gönüllüyüz. Bölgede incelemeler yapıyor daha fazla yardım için çalışmalar gerçekleştiriyoruz " dedi.

Avustralya'dan gelen Devran Naz'da, "Avustralya Brezilya'dan gelen gönüllüler Karataş'a sokak hayvanlarına yardım ediyorduk. Mamalar erzaklar getirdik. Yaşananlar çok kötü. Hiç bir şey bulamadık ben hayvanları görmeyi hedefliyorum ama hiç hayvan yok. Avustralya'daki yangında kardeşim oradaydı. Oranın yangını çok farklıydı. Orada izin vermiyorlardı" dedi.