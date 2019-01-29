Doğa ve İlkel Yaşam'da Ateş Yakma Aleti | Acı Biber Yeme Yarışması Yaptığımız At ya da Öp

Ben Uras Benlioğlu bu videomda doğa ve ilkel yaşamda ateş yakma, primitive fire tools, kartlık, stres kalemi, anenometre gibi aletleri inceledim ve acı biber yeme yarışması yaptık.

Ben Uras Benlioğlu bu videomda doğa ve ilkel yaşamda ateş yakma, primitive fire tools, kartlık, stres kalemi, anenometre gibi aletleri inceledim ve acı biber yeme yarışması yaptık.

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