Son Dakika Haberleri: Doğa ve İnanç Turizminin Alternatif Rotası: Darende

Doğa ve İnanç Turizminin Alternatif Rotası: Darende

1 saat önce

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif tatil rotası sunuyor.

EMRAH GÖKMEN - Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif tatil rotası sunuyor.

İlçede, "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Tohma Kanyonu'ndaki külliyeyi ziyaret edenler, manevi huzuru ve doğal güzellikleri aynı atmosferde buluyor.

Somuncu Baba Külliyesi'nde, "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz yer alıyor.

Sarp kayalıklara sahip Tohma Kanyonu ortasından geçen Tohma Çayı ve ağaçların her mevsim oluşturduğu renk cümbüşü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif bir rota oluşturuyor.

Kanyonun ortasında bulunan ve yıl boyunca 22 derece olan Kudret Havuzu da farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

"Herkesi Darende'ye bekliyoruz"

Darende Kaymakamı Enver Zengince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli inanç ve doğa merkezlerinden olan ilçenin bu yıl sonuna kadar yerli ve yabancı yaklaşık 700 bin kişiyi konuk ettiğini söyledi.

Kayseri, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzincan'ın ortak noktasında bulunduklarını anlatan Zengince, Darende'nin çok önemli mesire alanlarına sahip olduğunu ve bu sayede de ziyaretçileri ilçeye çektiklerini ifade etti.

Tohma Kanyonu ve çayının ilçe için çok önemli olduğunu vurgulayan Zengince, "Darende, 2019'a girecekken, iş yaşamanın stresinden, günlük hayatın işleyişindeki sıkılmışlıktan, bunalmışlıktan, hayatın çeşitli kargaşa ve sıkıntılarıyla karşı karşıya gelecek insanlarımızın gönüllerini, kalplerini dinginleştirebileceği bir yer." diye konuştu.

İnanç kısmının yanında doğal güzellikleriyle de öne çıktıklarını vurgulayan Zengince, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeni yıla girerken verilecek tatil ilçemizde değerlendirilebilir. Yeni yıla hem bedensel hem zihinsel olarak hem de büyük bir gönül zenginliğiyle girmek isteyenler için büyük imkan sunan en güzel ilçelerden bir tanesiyiz. Biz, hem hemşehrilerimizi hem de memleketimizin çeşitli yörelerinde bulunup bu imkanlardan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:45 Kaynak: AA

Malatya, Darende, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Barda Çalışan Eşini Öldüren Kocadan İtiraf: Bana Başka Erkeklerle Öpüştüğü Fotoğrafları Gösterdi

Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 13:22:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğa ve İnanç Turizminin Alternatif Rotası: Darende
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]