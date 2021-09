Macera ve doğa tutkunları Bursa'da buluştu - Son Dakika

18 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Macera ve doğa tutkunları Bursa'da buluştu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Diriliş Off Road Festivali ve kamp etkinliği", adrenalin, doğa ve kamp tutkunlarını buluşturarak iki gün boyunca unutulmaz anlar yaşamalarını sağlıyor.

Bursa'nın gelişen yönünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, off road ve kamp tutkunlarını Bursa'da buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Diriliş Off Road Spor Kulübü işbirliğiyle hazırlanan "Off Road Festivali ve kamp etkinliği", Demirtaş barajı yanında başladı. 18-19 Eylül tarihlerinde yapılan festivale, Türkiye genelinden yaklaşık 40 kulüp ve 150 araç katıldı. Festival kapsamında oluşturan engebeli parkurlarda, adrenalin tutkunları araçlarıyla nefes kesen gösteriler yaptı. Bursa Enduro Kulübü üyelerinin özel motorlarıyla sergilediği performans, ortalığı tozu dumana katarken izleyenler keyifli anlar yaşadı. Çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda ise 4x4 araçlarıyla macera tutkunları hünerlerini sergiledi. Yüreklerin ağızlara geldiği anların da yaşandığı yarışta, sporcular engelleri aşmak için büyük mücadele verdi. Nefes keseci ve adrenalin dolu anların yaşandığı festivale, karavan tutkunların da katılarak kamp yapmanın tadını çıkardı. Çocuklar için özel olarak oluşturulan alanlarda ise, aileler eğlenceli anlar yaşadı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI