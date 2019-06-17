Son Dakika Haberleri: Doğa ve tarihi yerinde öğrenecekler
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Doğa ve tarihi yerinde öğrenecekler

36 dakika önce

Afyonkarahisar Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün katkıları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından hayata geçirilen "Minik eller doğal ve kültürel mirasın keşfinde" projesi ile doğayı ve tarihi yerinde öğrenecek.

Doğa ve tarihi yerinde öğrenecekler, System.String[]
Afyonkarahisar Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün katkıları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından hayata geçirilen "Minik eller doğal ve kültürel mirasın keşfinde" projesi ile doğayı ve tarihi yerinde öğrenecek.
AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi Müdürlüğü (DOKOBİM) tarafından yürütülecek proje içinde 24-28 Haziran tarihleri arasında 10-15 yaş arasında çocuklar eğitime alınacak.
Eğitim kapsamında Eber Gölü, Kocatepe, Frig Vadisi'nde ve kent merkezinde tarihi mekanlarda alanında uzman öğretim görevlileri tarafından bilgiler verilecek.
Proje hakkında gazetecilere konuşan DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, projenin amacının çocuklara doğa sevgisi kazandırmak, tarihe karşı bilinç geliştirmek olduğunu söyledi.
Erişmiş, projeyle ilgili şunları kaydetti:
"Projemiz kapsamında doğaya ve kültürel mirasla ilgili çocuklarımızı üç gün boyunca eğitime ve gezilere çıkaracağız. Eber Gölü, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Frig Vadisi, Kocatepe ve kent merkezindeki tarihi yerleri gezdireceğiz. Buralarda her bölgenin uzmanı tarafından çocuklara bilgiler verilecek. Mesela Eber Gölü'ne gittiğimizde oradaki hayvan varlığı ve endemik türlerle ilgili ben bilgi vereceğim. Frig Vadisi'ne gittiğimizde toprak ve dokusu ile ilgili coğrafya bölümünden hocalarımız bilgi verecek. Kent merkezinde tarihi yerleri gezerken tarihsel süreci tarih bölümünden arkadaşlarımız anlatacak."
Projeye katılım ile ilgili de bilgi veren Erişmiş, "Ücretsiz olacak bu projeye çocukların katılmasını bekliyoruz. Güzel bir yaz tatili etkinliği olacak. Katılmak isteyen çocuklar için Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin internet sitesinden başvuru formu doldurulacak ve DOKOBİM'e ulaştırılacak. Projeye katılan çocuklara keşif defteri verilecek. Çocuklar bu defterlere gezdikleri noktalar ile ilgili bilgiler yazacak, resimler yapacak." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:56 Kaynak: AA
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Kocatepe
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya istedi! Adaylar birbirine soru sordu Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi Çığ kütlesinde tehlikeli selfie! Bakan Varank'tan İsmail Küçükkaya tepkisi: Adaylardan birine "bravo" mu dedi?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:32:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğa ve tarihi yerinde öğrenecekler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]