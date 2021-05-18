Doğa Vurgun, sinema sektörünü değerlendirdi - Son Dakika

Doğa Vurgun, sinema sektörünü değerlendirdi

18.05.2021 08:32
Doğa Vurgun, sinema sektörünü değerlendirdi, System.String[]

İtalya ve Türkiye'de moda sektöründe global markalarla yürüttüğü çalışmalarıyla da tanınan ve birçok moda, kültür & sanat dergisine de katkıda bulunan Zion Lacroix, 2019'da "The Invisible Curtains or a Gray Friday" (Les Rideaux Invisibles ou un Vendredi Gris) isimli ilk kısa filmini (super-short) yayınladı. Aynı sene içerisinde "Tesadüfen Hayatta" (Incidentally Alive) isimli bir kısasını daha izlediğimiz yönetmen, 2019 senesinde son olarak "Discord" isimli moda filmiyle karşımıza çıktı.

Milano (2020), Atina (2020) ve İstanbul (2019) Fashion Film Festival'de resmi seçkiye giren Discord'un ardından 2020 senesinin son çeyreğinde hazırlıklarına başladığı ve çekimlerini tamamladığı yeni kısa filmi "The Sixfold" (Altılılar) 'un post-prodüksiyon aşamasını yürütüyor. Zion Lacroix'nın 2021'in ilk çeyreğinde yayınladığı son moda kısa filmi olan "Prelude" ise Milano Moda Haftası'ndan sonra New York'un Times Meydanı'nda izleyiciyle buluştu.

Bu çekimler devam ederken "Zion Lacroix" ismiyle tanınan 8 Şubat 1992, İstanbul doğumlu Türk yönetmen Doğa Vurgun sektörü değerlendirdi. "Zira önümüzdeki ay başlanması gereken çekimler için henüz yaprak dahi kımıldayamıyor. İşin prodüksiyon tarafında da durum farksız. Festival programları belli değil, programlar çok değişken kimse planlara sadık kalamıyor. Sektördeki tüm hazırlıklar artık önümüzdeki sezona programlı vaziyette. Ancak arada işsiz geçirilmesi muhtemel 6 aylık süreç can sıkıyor. Özellikle de kaşe denilen haftalık ücretle geçimini sağlamaya çalışan set çalışanları darda." dedi.

Doğa Vurgun, sinema sektörünü değerlendirdi

Yönetmen, Discord, Milano, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğa Vurgun, sinema sektörünü değerlendirdi - Son Dakika


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