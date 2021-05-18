Doğa Vurgun, sinema sektörünü değerlendirdi - Son Dakika

Milano (2020), Atina (2020) ve İstanbul (2019) Fashion Film Festival'de resmi seçkiye giren Discord'un ardından 2020 senesinin son çeyreğinde hazırlıklarına başladığı ve çekimlerini tamamladığı yeni kısa filmi "The Sixfold" (Altılılar) 'un post-prodüksiyon aşamasını yürütüyor. Zion Lacroix'nın 2021'in ilk çeyreğinde yayınladığı son moda kısa filmi olan "Prelude" ise Milano Moda Haftası'ndan sonra New York'un Times Meydanı'nda izleyiciyle buluştu.

Bu çekimler devam ederken "Zion Lacroix" ismiyle tanınan 8 Şubat 1992, İstanbul doğumlu Türk yönetmen Doğa Vurgun sektörü değerlendirdi. "Zira önümüzdeki ay başlanması gereken çekimler için henüz yaprak dahi kımıldayamıyor. İşin prodüksiyon tarafında da durum farksız. Festival programları belli değil, programlar çok değişken kimse planlara sadık kalamıyor. Sektördeki tüm hazırlıklar artık önümüzdeki sezona programlı vaziyette. Ancak arada işsiz geçirilmesi muhtemel 6 aylık süreç can sıkıyor. Özellikle de kaşe denilen haftalık ücretle geçimini sağlamaya çalışan set çalışanları darda." dedi.