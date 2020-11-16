Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü - Son Dakika
BBC

Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü

16.11.2020 23:32
Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü, System.String[]

ABD'deki bir ulusal parkta kaybolduktan sonra kurtarılan bir doğa yürüşçüsü, kalbinin 45 dakika boyunca durmasına karşın, hayata döndürüldü ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'deki bir ulusal parkta kaybolduktan sonra kurtarılan bir doğa yürüşçüsü, kalbinin 45 dakika boyunca durmasına karşın, hayata döndürüldü ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

45 yaşındaki Michael Knapinski, geçen haftasonu dondurucu soğukta Rainier Dağı Ulusal Parkı'nda kayboldu.

Dağda bir gece geçirdikten sonra bulunan Knapinski, daha sonra helikopter ambulansla Seattle kentindeki bir hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaştığında nabzı vardı, ancak daha sonra kalbi durdu.

Dr. Jenelle Badulak Seattle Times gazetesine yaptığı açıklamada "Acil servisteyken öldü" dedi.

Daha sonra kalp masajı yapıldı ve daha sonra ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) makinesine bağlandı. Bu cihaz, vücudundaki kanda bulunan karbon dioksiti temizledikten sonra vücuduna geri veriyordu.

45 dakika sonra kalbi yeniden atmaya başladı, iki gün sonraysa uyandı.

Hemşire Whitney Nolan "Ağladı, ağladı ve eminim ben de biraz ağladım" dedi.

Nolan ayrıca "Başından sonuna üzerinde çok sıkı çalıştığımız birinin uyandığını görmek gerçekten özeldi" dedi.

Hala hastanede yatan Knapinski CBS'e yaptığı açıklamada ağır bir uyuşturucu bağımlılığından kurtulduktan sonra, doğa yürüyüşlerine başladığnı anlattı.

Knapinski "Çok sağlıksız, hasta bir adamdım ve daha sonra doğa yürüyüşlerine başladım. Bu benim hayatımı değiştirdi" dedi. Knapinski ayrıca, doktorların öldüğünü kabul etmeyi reedettiğini söyledi ve "Beni hayatta tutarak müthiş bir iş çıkartılar" diye konuştu.

Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü

Amerika Birleşik Devletleri, Seattle, Ölü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü - Son Dakika Dünya

BBC

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