Son Dakika Haberleri: Doğa yürüyüşleri Kılıçkaya'da başladı
Son Dakika Spor Doğa yürüyüşleri Kılıçkaya'da başladı

Doğa yürüyüşleri Kılıçkaya'da başladı

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Geyve Kılıçkaya parkuru ile başladı.

Doğa yürüyüşleri Kılıçkaya'da başladı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Geyve Kılıçkaya parkuru ile başladı.


12 kilometre uzunluğundaki parkurda yürüyüş yapan doğaseverler, eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir Pazar gününü geride bıraktı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimiz; doğal güzellikleri bir başka olan şehrimizde başladı. 13 Ekim Pazar günü Pamukova İnönü/Ercova parkuru şehrimizin doğal güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kılıçkaya, Geyve, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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