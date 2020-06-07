Doğa yürüyüşleri "yeni normal"tedbirlere göre yapılıyor

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen doğa yürüyüşleri, "yeni normal" tedbirlerine göre yeniden başladı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen doğa yürüyüşleri, "yeni normal" tedbirlerine göre yeniden başladı. Edirne'de doğaseverler, "yeni normal"in ilk doğa yürüyüşünü İstanbul- Viyana arasındaki "Sultanlar Yolu" yürüyüş rotasının Edirne etabında gerçekleştirdi. Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi dernek önünde bir araya gelen sporcular, ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımının ardından minibüsle yürüyüşün başlayacağı Sarayakpınar köyüne gitti. Dağcılık Federasyonu'nun doğa yürüyüşleriyle ilgili belirlediği kurallar çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak gerçekleşen yürüyüşte sporcular, buğday, ayçiçeği ve çeltik tarlalarının arasında Tunca Nehri boyunca yaklaşık 15 kilometre yürüdü. EDOSK Başkanı Fatih Altun, uzun bir aranın ardından doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyarak etkinliği düzenlediklerini belirten Altun, "Doğaya kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Salgın tedbirlerine harfiyen uyuyoruz. Normalleşme sürecinin ilk doğa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Dünya Çevre Günü dolayısıyla da yaptığımız etkinliğimiz, doğanın her rengini barındıran 'Sultanlar Yolu'nun tarihi rotasında sorunsuz tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!