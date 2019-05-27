Son Dakika Haberleri: Doğa yürüyüşü için Beyşehir'de buluştular

Doğa yürüyüşü için Beyşehir'de buluştular

3 saat önce

Doğaseverler doğa yürüyüşü etkinliği için Beyşehir ilçesinde buluştu.

Doğa yürüyüşü için Beyşehir'de buluştular, System.String[]
Doğaseverler doğa yürüyüşü etkinliği için Beyşehir ilçesinde buluştu.

Beyşehir Belediyesi öncülüğünde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine, Beyşehir'in yanı sıra Konya merkez ve çevre ilçelerden de doğaseverler katıldı.

"Karaburun Plajı Atalani Kesi Boğazı Doğa Yürüyüşü" etkinliği kapsamında doğaseverler düz parkurda 9 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Karaburun plajı mevkisinde tamamlanırken, etkinlik ise sahilde gerçekleştirilen iftar yemeği programı ile son buldu.

Derneğin başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilkbahar mevsiminin güzelliklerini doğaseverlerle buluşturabilmek ve bölgeyi bu tür etkinliklerle daha yakından tanıtabilmek için ramazan ayında da etkinliklere ara vermediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:39 Kaynak: AA
Konya, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
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