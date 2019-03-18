Doğa Yürüyüşü ile Baharı Karşıladılar

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi, baharın tüm güzelliklerin doğal ortamında karşılama fırsatı buldu.

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi, baharın tüm güzelliklerin doğal ortamında karşılama fırsatı buldu.



Mezitli Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşleri devam ediyor. Bu yıl 7.'si düzenlenen yürüyüş, Çevlik-Doğlu mahalleleri bağlantı yolunda gerçekleşti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan vatandaşların kaynaşmasına imkan sağladı.



Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş boyunca vatandaşlar doğayla iç içe bir gün geçirdi. Doğal güzellikler arasında şarkılar, marşlar söyleyerek yürüyen Mezitlililer, baharı erken karşılamanın coşkusunu yaşadı. Parkur boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Tarhan, yol boyunca vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bebek arabasında uyuyan bebeklerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, bazı vatandaşların kekik, adaçayı topladıkları görüldü. Bazıları da yürüyüşe köpekleriyle katıldı.



Doğlu Mahallesi'nde sona eren yürüyüşün ardından vatandaşlara köylü kadınlar tarafından hazırlanan sıkma, çay ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 50 kadının sıkma hazırladığı bölümde Doğlulu kadınlarla sohbet eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bir süre ekmek pişirilmesine de yardım etti.



Vatandaşların bu organizasyonlarda Mezitli'nin doğal güzelliklerini keşfetme şansı bulduğuna vurgu yapan Tarhan, "Geleneksel hale getirdiğimiz doğa yürüyüşümüzün 7.'sini yine binlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu doğa yürüyüşleriyle bir taraftan spor alışkanlığını ediniyoruz, daha sağlıklı bir toplum olması için çaba gösteriyoruz. Diğer taraftan Mersin ve Mezitli'den gelen vatandaşlarımızın kırsal bölgemizdeki mahallelerimizi görmelerini istiyoruz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızla kentte yaşayan vatandaşlarımızı aynı alanda buluşturarak kaynaşmasını sağlıyoruz. Yürüyüşümüz toplumumuzdaki birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmeye büyük katkı sağlıyor. Doğada hep beraber omuz omuza yürüyoruz. Toplumsal dayanışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Türkiye'ye de örnek bir çalışma yapıyoruz" dedi.



Etkinliğe katılanlar, çalınan müzik eşliğinde oyun oynayıp halay çekti. - MERSİN

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