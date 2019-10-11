Son Dakika Haberleri: Doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı
Son Dakika Güncel Doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı

Doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı

1 saat önce

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı.

Doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı, System.String[]

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı.


Ertuğrul Gazi Lisesi öğretmen ve öğrenci ile belediye personelinin katılımıyla "Okul dışı eğitim ortamlarında yapılacak faaliyetler" kapsamında düzenlenen etkinlikte, doğa yürüyüşünün ardından çevre temizliği yapıldı ve kuşlara yem bırakıldı.


Belediye Proje Üretim Merkezi görevlisi Hakan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz önce yürüdüler daha sonra Atatürk Ormanı'nda çevre temizliği yaptık, kuşlara yem bıraktık. Yaklaşık 1 ton cam, kağıt, teneke ve plastik gibi geri dönüşümü olacak atıkları topladık." dedi.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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