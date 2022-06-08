Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar - Son Dakika
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Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar

08.06.2022 09:57

Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar Doğa yürüyüşüne çıkan gezginler karşılaştıkları boz ayının peşine düşüp belgesel tadında görüntüler çektiler Sivas'ın Şuşehri ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan gezginler karşılaştıkları boz ayının peşine düşüp belgesel tadında görüntüler çektiler.

Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar

Doğa yürüyüşüne çıkan gezginler karşılaştıkları boz ayının peşine düşüp belgesel tadında görüntüler çektiler

SİVAS - Sivas'ın Şuşehri ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan gezginler karşılaştıkları boz ayının peşine düşüp belgesel tadında görüntüler çektiler.

Doğa Yürüyüşü için Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli bölgesine giden Tekirdağ Doğa Sporları Kulübü üyleri Aslan Hamza Algül ve Ali Can Polat, doğanın tadını çıkartırken bir boz ayı ile karşılaştı. Tehlikeye aldırış etmeden ayınIn peşine düşen doğa sporcuları, ayının belgesel tadında görüntülerini kaydetmeyi başardı. Görüntülerde; ormanlık alanda dolaşan ayının seçtiği bir ağacın gövdesinde sırtına masaj yaptığı görüldü. Algül yaptığı açıklamada, doğanın gerçek sahiplerinin yaban hayvanları olduğunu belirterek onların korunması gerektiğine dikkat çekti.

Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar
Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar
Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar
Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar - Son Dakika

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