Doğa yürüyüşünde fenalaşan kişi öldü

Denizli'de, doğa yürüyüşünde kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli Doğa Sevenler Derneğinin (DOSEV) yürüyüşlerinde artçı olarak görev yapan Arif Karagözoğlu (61), Honaz Dağı yürüyüşü sırasında fenalaştı.

İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Karagözoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Karagözoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

DOSEV Başkanı Ümit Şıracı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DOSEV'in kuruluşundan bu yana can dostum, yoldaşım, artçım, bizi her konuda uyaran, yeri geldiğinde yol gösteren ağabeyim Arif Karagözoğlu, en çok sevdiği mekanda, dağlarda uçmağa vardı." ifadelerini kullandı.