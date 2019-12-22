Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı - Son Dakika

Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde doğa yürüyüşü yaptığı esnada iki kayanın arasına sıkışan bir kişi 3 saatlik arama sonucu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde doğa yürüyüşü yaptığı esnada iki kayanın arasına sıkışan bir kişi 3 saatlik arama sonucu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Eğrigöz köyü İkitaş Kanyonu mevkisine doğa yürüyüşü yapmak isteyen bir grubu getiren şoför Osman Ateş, grup yürüyüşe çıktıktan sonra kendi başına doğa yürüyüşü yapmaya karar verdi. Yaklaşık 50 metrelik derinlikteki alana doğru inen Ateş, iki kayanın arasına sıkışınca cep telefonuyla 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipler ihbarı alır almaz harekete geçti. Jandarma ve Kütahya AFAD ekipleri yaklaşık 3 saat süren arama sonucu Osman Ateş'i halat vasıtasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan dolayı büyük kouku yaşadığı bildirildi. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de anma toplantısına silahlı baskın: 13 yaralı
Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü

Son Dakika Haberleri
02:27 Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:08 CHP'de Pamukkale İlçe Başkanlığına Arda Arpacı seçildi - Son Dakika Haber
01:03 3 farklı adreste soba zehirlenmesi, 6 kişi tedavi altında - Son Dakika Haber
01:03 İstanbul'da lodos etkili oluyor - Son Dakika Haber
00:50 Binali Yıldırım, "Bizim geleneğimizde sömürmek yok" - Son Dakika Haber
23:44 Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi - Son Dakika Haber
23:30 Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 02:36:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]