Son Dakika Haberleri: Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen genç 11 saat sonra kurtarılabildi
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Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen genç 11 saat sonra kurtarılabildi

55 dakika önce

Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen genç 11 saat sonra kurtarılabildiADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 3 arkadaşı ile birlikte doğa yürüyüşüne çıkan şahıs 30 metre yüksekteki kayalıklardan düştü.

Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen genç 11 saat sonra kurtarılabildi
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 3 arkadaşı ile birlikte doğa yürüyüşüne çıkan şahıs 30 metre yüksekteki kayalıklardan düştü. Şahsa 11 saat sonra ulaşılabildi.
Olay, Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü, Yaylacık mezrasında meydana geldi Gerger ilçesinde doğa yürüyüşünde uçuruma yuvarlanan şahıs, AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin 11 saat süren operasyon sonrasında kurtarıldı. 4 arkadaş sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıktı. Arkadaşları ile doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan dengesini kaybederek 30 metrelik kayalıklardan aşağı düştü. Ağır yaralanan şahsa ulaşmayınca 112'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı.
AFAD, 112 sağlık ve jandarmadan oluşan ekipler, halatların yardımıyla yaralanan şahsı bulunduğu yerden kurtararak ambulansa bindirdi. Şahıs daha sonra ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen genç 11 saat sonra kurtarılabildi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:33 Kaynak: İHA
AFAD, Adıyaman, Gerger, Yerel
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