Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 turist JAK ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 turist JAK ekiplerince bulundu

18.09.2022 16:46
Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 turist JAK ekiplerince bulundu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanda kaybolan Fransız 2 turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulundu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanda kaybolan Fransız 2 turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulundu.

Fransa'dan Fethiye ilçesine tatile gelen Lahtanı Sarah ile Moreau Matthieu, dün saat 17.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi Afkule mevkisinde yürüyüşe çıktı. Ancak Sarah ile Matthieu, bir süre sonra bölgede kayboldu. İki turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Turistler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK Timi tarafından 1 saatlik çalışmayla bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumlarının iyi olduğu belirlenen Lahtanı Sarah ile Moreau Matthieu, kendi istekleri üzerine otellerine bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Fethiye, Fransa, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 turist JAK ekiplerince bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 turist JAK ekiplerince bulundu - Son Dakika
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