Son Dakika Haberleri: Doğa Yürüyüşünde Kaybolan 4 Genç Kurtarıldı

Doğa Yürüyüşünde Kaybolan 4 Genç Kurtarıldı

43 dakika önce

Elazığ'ın Ağın ilçesinde baraj kenarında doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan 4 genç, jandarma ekipleri tarafından bulanarak ailelerine teslim edildi.

Doğa Yürüyüşünde Kaybolan 4 Genç Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'ın Ağın ilçesinde baraj kenarında doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan 4 genç, jandarma ekipleri tarafından bulanarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü Keban Baraj Gölü kenarında doğa yürüyüşü yapan 4 genç kayboldu. Gençlerden uzun süre haber alamayan aileleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Keban ve Ağın İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler,gençleri bulmak için uzun süre arama yaptı. 2 saat süren arama çalışmaları sonuç vererek 4 genç Denizli köyünde Keban Baraj Gölü kıyısında bulundu. Jandarma ekipleri, üşüyen gençlere yelek giydirdi. Gençlerin soğuk hava nedeniyle üşüdüğü ancak herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bulundukları yerden alınan gençler, ailelerine teslim edildi.Gençlerin Malatya'dan aileleri ile birlikte köye tatile geldikleri bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

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