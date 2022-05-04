Doğa yürüyüşünde kaybolan çift kurtarıldı - Son Dakika
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Doğa yürüyüşünde kaybolan çift kurtarıldı

04.05.2022 14:31
Doğa yürüyüşünde kaybolan çift kurtarıldı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde, Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kaybolan Hasan Bahar (29) ile eşi Elif Bahar, 3 saatlik aramanın ardından bulundu.

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde, Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kaybolan Hasan Bahar (29) ile eşi Elif Bahar, 3 saatlik aramanın ardından bulundu.

Kocaeli'den Fethiye'ye tatile gelen Hasan ve Elif Bahar çifti, dün gece saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Antalya istikametine yürüyüşe çıktı. Seydikemer ilçesinin Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkiinde havanın kararmasıyla yolunu kaybeden çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME/SAR) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından bulunup kurtarılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Doğa yürüyüşünde kaybolan çift kurtarıldı
Doğa yürüyüşünde kaybolan çift kurtarıldı
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Ölüdeniz Mahallesi, Likya Yolu, Seydikemer, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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