Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus çift bulunarak kurtarıldı - Son Dakika

Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus çift bulunarak kurtarıldı
07.11.2021 22:12
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanda kaybolan Rus çift, jandarma ve Arama Kurtarma (AKUT) ekiplerince bulunarak kurtarıldı.
MUĞLA'nın Fethiye
ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanda kaybolan Rus çift, jandarma ve Arama Kurtarma (AKUT) ekiplerince bulunarak kurtarıldı.
Rusya'dan Fethiye ilçesine 10 gün önce tatile gelen Vadym Kreckho ile Nadia Polova çifti, dün saat 20.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Cennet Koyu Mevki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Ancak ikili, bir süre sonra bölgede kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım isteyen çift, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile AKUT ekiplerinin 4 saat süren arama çalışması sonunda bulundu. Kurtarılan Vadym Kreckho ile Nadia Polova'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Muğla
Son Dakika 22:47 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor 22:23 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma 22:06 Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor 21:48 Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi 21:32 Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! 20:51 İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! 20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak 18:41 Gelin, kendi düğününde basıldı