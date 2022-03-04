DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAYBOLDULAR - Son Dakika

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda yaptıkları doğu yürüyüşü sırasında kaybolan 2 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.

Çitdibi mahallesindeki ormanlık alanda doğa yürüyüşüne giden Osman Akdaş (33) ve Alihan Başlılar (21) bir süre sonra kayboldu. Telefonla yardım istemeleri üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. JAK timinin yaklaşık olarak 6 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaştığı Osman Akdaş ve Alihan Başlılar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmesinin ardından kurtarılarak Konyaaltı Merkez Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerine teslim edildi.