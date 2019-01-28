Doğa Yürüyüşünde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Osmaniye
'nin Düziçi
ilçesinde, doğa yürüyüşü sırasında yaralanıp bulunduğu yerde mahsur kalan kişi, UMKE, AFAD
ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düziçi ilçesi Çitli köyü Beşik Beleği mevkisinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaşın yaralandığı ihbarı alındı.
Sağlık ekiplerinin, olumsuz hava koşulları ve 1 metreye varan kar nedeniyle yaralıya ulaşamaması üzerine; jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinden destek istendi.
Araçla ulaşılabilecek en yakın noktaya kadar giden ekipler, geri kalan yolu yürüyerek geçti. Karda 1,5 saatlik yürüyüşün ardından yaralıya ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı sağlık görevlilerine teslim etti.
Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan ve ismi açıklanmayan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.