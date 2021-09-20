Doğa yürüyüşünde rahatsızlanan Belaruslu kadın öldü - Son Dakika

AKUT biriminde görevli 9 gönüllü tarafından güvenli alana çıkarılan turist kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi.

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