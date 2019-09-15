Doğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi jak timi kurtardı
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BURSA'da arkadaşı N.C.B. ile ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlanan E.B., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:02 Kaynak: DHA
BURSA'da arkadaşı N.C.B. ile ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlanan E.B., Jandarma
Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Yıldırım
ilçesi Cumalıkızık
Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşı N.C.B. ile ormanda doğa yürüyüşüne çıkan E.B., Kanlı Gölet olarak da bilinen Balıklıdere mevkisine geldiğinde tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı. Arkadaşını bulunduğu alandan çıkaramayan N.C.B., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, sarp arazide mahsur kalan E.B. ile arkadaşı N.C.B.'ye ulaşarak bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 arkadaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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