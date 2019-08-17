Son Dakika Haberleri: Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşerek yaralandı
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Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşerek yaralandı

47 dakika önce

Adana'nın Aladağ ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında uçurumdan düşerek yaralanan bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşerek yaralandı, System.String[]
Adana'nın Aladağ ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında uçurumdan düşerek yaralanan bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, inşaat mühendisi Saffet Salur, ilçedeki Küp Şelaleleri mevkisinde doğa yürüyüşüne çıktı. Kayalık bölgede bir süre yürüyen Salur, dengesini kaybederek uçuruma düştü.
Ayağı kırılan Salur, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekibi, yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasıyla Salur'u düştüğü yerden çıkardı.
Salur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aladağ, Salur, Adana, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:11 Kaynak: AA
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