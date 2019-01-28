Son Dakika Haberleri: Doğa Yürüyüşünde Yaralanıp Mahsur Kaldı

Doğa Yürüyüşünde Yaralanıp Mahsur Kaldı

39 dakika önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken yaralanıp mahsur kalan kişi, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Doğa Yürüyüşünde Yaralanıp Mahsur Kaldı, System.String[]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken yaralanıp mahsur kalan kişi, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çitli köyü Beşik Beleği mevkisinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaşın yaralandığı ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Ekipler, olumsuz hava koşulları ve 1 metreye varan kar sebebiyle yaralıya ulaşamadı.

Destek istenen UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, araçla ulaşılabilecek en yakın noktaya kadar gittikten sonra 1,5 saatlik yürüyüşün ardından yaralıya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık görevlilerine teslim edildi.

Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan ve ismi açıklanmayan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Düziçi, Osmaniye, 3. Sayfa
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