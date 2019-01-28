Doğa Yürüyüşünde Yaralanıp Mahsur Kaldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken yaralanıp mahsur kalan kişi, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken yaralanıp mahsur kalan kişi, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Çitli köyü Beşik Beleği mevkisinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaşın yaralandığı ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Ekipler, olumsuz hava koşulları ve 1 metreye varan kar sebebiyle yaralıya ulaşamadı.



Destek istenen UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, araçla ulaşılabilecek en yakın noktaya kadar gittikten sonra 1,5 saatlik yürüyüşün ardından yaralıya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık görevlilerine teslim edildi.



Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan ve ismi açıklanmayan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - OSMANİYE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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