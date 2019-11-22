Son Dakika Haberleri: Doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler çöp topladı
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Doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler çöp topladı

6 saat önce

MARDİN'de, doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen öğretmenler, çöp topladı.

Doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler çöp topladı, System.String[]

MARDİN'de, doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen öğretmenler, çöp topladı.

Derik ilçesinde görev yapan öğretmenler, Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Gap Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın da katılımıyla yapılan yürüyüşte öğretmenler, tabiat parkında biriken çöpleri toplayarak, çevre temizliğine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Dilek Satık, doğa yürüyüşünü 100 öğretmenle birlikte yaptıklarını ifade ederek, çevre temizliliğine dikkat çekmek için çöp topladıklarını belirtti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kafkas ise etkinliğe palamut ekerek destek verdi.


Türkiye, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
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