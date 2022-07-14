DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADIKLARI ARICILIKLA GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLAR - Son Dakika
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DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADIKLARI ARICILIKLA GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLAR

14.07.2022 11:42

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Mehmet Ali Taş ve Yunus Uzun, doğa yürüyüşlerinde yaylalarda ve engebeli arazilerde gördükleri ballar nedeniyle 5 yıl önce arıcılık yapmaya başladı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Mehmet Ali Taş ve Yunus Uzun, doğa yürüyüşlerinde yaylalarda ve engebeli arazilerde gördükleri ballar nedeniyle 5 yıl önce arıcılık yapmaya başladı. Geçimlerini arıcılıkla sağlamaya başlayan arıcılardan Yunus Uzun, iklim açısından oldukça verimli bir bölgede olduklarını ve çevresindeki arkadaşlarını da teşvik ettiğini söyledi.

Genç ilçesine bağlı Servi köyünde yaşayan Mehmet Ali Taş ve Yunus Uzun, 5 yıl önce yaptıkları doğa yürüyüşünde yaylalarda ve engelli arazilerde gördükleri ballar nedeniyle arıcılık yapmaya karar verdi. Engebeli arazilerde, kayalıklarda, ağaç kovuklarında yuva yapan arıların ballarını toplayan ikili, satışlardan memnun kalınca geçimlerini bu şekilde sağlamaya başladı.

'AĞAÇLARA VE ARILARA ZARAR VERMİYORUZ'

Mehmet Ali Taş, hasat zamanı geldiğinde ağaçları oyarak üretilen balı topladıklarını ifade ederek, 'Doğal balcılık yapıyoruz. Dağ taş gezerek, kovuklardaki ve kayalıklardaki balları buluyoruz. İlkbahar aylarından başlayarak, sonbaharın sonuna kadar kovukları arıyoruz. Sonbaharda kovukları açtığımız zaman ağaçlara ve arılara zarar vermeden balın bir kısmını arılara bırakarak alıyoruz. Türkiye'nin her yerine ballarımızı gönderiyoruz. Balımız tamamen doğaldır, bundan daha doğalı doğada yoktur. Bölge yüksek rakımlı, çiçek çeşitliliğinin de çok olması nedeniyle üretilen balın kalitesi artıyor. Bu işi severek yapıyoruz. Doğada gezmeyi seviyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin her yerine ballarımızı sunmak, yurtdışına balımızın kalitesini tescil ettirmek. Bingöl ve bölge olarak balımız zaten kaliteli' dedi. Yunus Uzun ise iklim açısından oldukça verimli bir bölgede olduklarını ifade ederek, 'Çevremdeki arkadaşlarımı da teşvik ettim. Birçok arkadaşımıza anlattık. Arılar onlara ait biz de bakımını ve bal satışını üstleniyoruz ve arıları da garanti kapsamına alıyoruz. Arıların bulunduğu bölgenin yerleşim yerlerinden uzak olması nedeniyle üretilen bal çok kaliteli' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mehmet Ali Taş, Yunus Uzun, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADIKLARI ARICILIKLA GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLAR - Son Dakika

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