'Doğa Zabıtası' oyunu çocuklara çevre bilinci aşıladı - Son Dakika
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'Doğa Zabıtası' oyunu çocuklara çevre bilinci aşıladı

01.03.2022 11:06
'Doğa Zabıtası' oyunu çocuklara çevre bilinci aşıladı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında sahne alan "Doğa Zabıtası" çocuk tiyatrosu hem eğlendirdi hem de çevre bilinci aşıladı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında sahne alan "Doğa Zabıtası" çocuk tiyatrosu hem eğlendirdi hem de çevre bilinci aşıladı. Sultangazi Belediyesi'nin ücretsiz düzenlediği tiyatro gösterimine çok sayıda çocuk katılırken onlara eşlik eden velileri de oyundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Sultangazi Belediyesi, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmek amacıyla, çocuklara önemli konularda bilinç kazandıracak etkinlikler düzenliyor. Son olarak çevre bilincini odağına alan belediye, "Doğa Zabıtası" tiyatrosuyla çocukları hem eğlenceli hem de farkındalık kazandıran bir oyunla buluşturdu.

DOĞAYI KORUMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Minik Çiçek'in babasıyla gittiği tabiat parkında yaşadığı serüvenleri konu alan oyunda, öncelikle doğanın neden korunması gerektiği üzerinde duruldu. Tabiat parkındaki bitkiler ve hayvanları korumanın yanı sıra tuvalet, lavabo gibi ortak kullanım alanlarını da özenli kullanmak gerektiğini anlatan babası, Çiçek'e "Kapılara zarar vermeyelim, lavaboları kırmayalım ki bizden sonra gelecek çocuklar da buralardan en güzel şekilde istifade edebilsinler" dedi.

DOĞA ZABITASI GÖREVDE

Tabiat parkının güzelliklerinden çok etkilenen Çiçek, buraları korumak için, tıpkı mahallesindeki zabıta amcaları gibi, bir zabıta olmaya karar verdi. Doğa zabıtası olduktan sonraysa, babasının da desteğiyle, çevreye zarar veren yaramaz Alican'a engel oldu, kuşları sapanla vuran kızı durdurdu ve endemik bitkileri çalmaya çalışan bir yabancıyı yetkililere bildirdi. Böylece Çiçek, doğaya duyarlı olmak ve doğayı korumak adına sorumluluk almak konularında çocuklar için iyi bir örnek oldu.


'Doğa Zabıtası' oyunu çocuklara çevre bilinci aşıladı
'Doğa Zabıtası' oyunu çocuklara çevre bilinci aşıladı
'Doğa Zabıtası' oyunu çocuklara çevre bilinci aşıladı
'Doğa Zabıtası' oyunu çocuklara çevre bilinci aşıladı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Doğa Zabıtası' oyunu çocuklara çevre bilinci aşıladı - Son Dakika


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