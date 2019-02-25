Doğaboşluksevmez Sergisi Açıldı

Üç sanatçının eserlerinden oluşan "DOĞABOŞLUKSEVMEZ" isimli sergi açılışına soğuk havaya rağmen sanatseverler ilgi gösterdi.

ÜÇ SANATÇININ ESERLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile sanatseverlerin katıldığı sergi açılışında, sanatçılar eserleri ile ilgili merak edilenleri ziyaretçilerle paylaştı.

Resim sanatçıları Hakan Esmer, Erhan Lanpir ve Cemalettin Yıldız'ın eserlerinin yer aldığı DOĞABOŞLUKSEVMEZ sergisi, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

EŞKİNAT: "5 YILDIR BU KENTİN SANAT İHTİYACINI GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sergi açılışında konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Sanat insana insan olduğunu farklı yollarla hissettiren en etkili yol. Biz kentimizde 5 yıldır olduğu gibi sanatın her türüne duyulan ihtiyacı giderebilmek için çalışıyoruz. DOĞABOŞLUKSEVMEZ sergisi, üç sanatçımızın ortak projeleri. Kendilerini ve eserlerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sanatseverleri sergimize bekliyoruz," açıklamasında bulundu.

SANATÇILAR SERGİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Sanatçılardan Hakan Esmer, "Bu sergide grafik ağırlıklı üç arkadaşımızın eserleri var. Yaklaşık 30 eserin yer aldığı bu sergide ben de 14 eserimi sergiliyorum. Tekirdağlıların sanata olan bakış açısı ve sergiye ilgisi bizleri mutlu ediyor," ifadelerini kullandı.

Erhan Lanpir, "Biz bu sergide plastik olanaklarla, çizgi, leke, doku gibi elementlerle boşluğu değerlendirmeye ve kendi nesnelerimizle işlemeye çalıştık," dedi.

Tekirdağlıların ilham verdiği Portreler serisi ile sergiye katılan Cemalettin Yıldız ise "Tekirdağ'a ilk geldiğimde burada karşılaştığım insanların güler yüzlerinden çok etkilenmiştim. Tekirdağlıların güler yüzünden esinlenerek Portreler serisini ortaya çıkardım. Onların mutluluğunu eserlerimde yüksek baskı tekniği ile yeniden canlandırmaya çalıştım," diye konuştu.

Öte yandan, serginin 23 Şubat- 22 Mart tarihleri arasında ziyarete açık kalacağı belirtildi.