Son Dakika Haberleri: Doğaçhane-Tiyatro Sporu Karşılaşması

Doğaçhane-Tiyatro Sporu Karşılaşması

1 saat önce

"Doğaçhane" 24 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da Bayraklı Sahne Modda'da seyircilerini doğaçlamalarıyla şaşırtıp güldürmek için heyecanla bekliyor.

Doğaçhane-Tiyatro Sporu Karşılaşması, System.String[]

Tiyatro Sporu ABD ve Avrupa 'da, Theatresports ismi ile, alternatif oyun mekânlarında seyircilere sunulan "Modern Dogˆaçlama Tiyatro" ya ait bir gösteri türüdür. Oyuncuların takımlara ayrılıp birbirleri ile "Müsabaka" etmesi mantıgˆına dayanır. Bir birbirinden farklı turlar (round) dogˆaçlama olarak oynanır. Her turun kendine özgü önceden belirlenmis¸ kuralları bulunmaktadır.

Bir Tiyatro Sporu gösterisinin en temel özelligˆi seyircinin aktif katılımının sagˆlanmasıdır. Bu gösterilerde seyirci dogˆaçlamaları yönlendirir ve fikirleri ile dogˆaçlamaları belirler. Her tur seyirciden alınan bir fikir (oyuncunun dogˆaçlamayı bas¸latması için, oyuncuya yol gösterecek herhangi bir fikir - mekân, nesne, durum, yönelim vs.) dogˆrultusunda s¸ekillenir.

Tiyatro Sporu gösterisi asla tekrar etmez. Her şey o oyuna ve o seyirciye özeldir. Bu sebeple her oyun birbirinden farklıdır.

Ekipte uzun süredir beraber çalışan birbirinden farklı karakterlerde ama tek bir amaç için yola çıkmış çılgın üyeler var. Çılgın diyoruz çünkü doğaçlama tıpkı hayat gibi plansız, sürprizlerle dolu ve kontrol edilemez. Bu durumu kabullenmek ve bu çılgın dünyanın farkındalığına erişmek için bazı normallik sınırlarını esnetmeye ihtiyaç var. Görünenin arkasındaki iletişim biçimleri ve hayata dair her şey Doğaçhane ile sahnede vücut buluyor. Üstelik seyirci de bu işin içinde...

Doğaçhane, seyircilerini bu çılgın çarkın içine alıp onlarla birlikte oynuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:23 Kaynak: Bültenler

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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