Doğada çok nadir rastlanıyor! Beyaz Bengal kaplanı, Gaziantep'e getirildi - Son Dakika
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Doğada çok nadir rastlanıyor! Beyaz Bengal kaplanı, Gaziantep'e getirildi

17.04.2022 16:44

İstanbul Silivri'de bir villada ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. İstanbul'dan özel ekiple Gaziantep hayvanat bahçesine getirilen kaplan yavrusunun, kontrollerinden sonra kendine ayrılan bölümde özel bakımı yapılacak.

Gaziantep'e getirilen yavru kaplanı Hayvanat Bahçesi'nde ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yavru kaplanı biberonla besledi. Belediye Başkanı Şahin gazetecilere, kaplan yavrusunu çok beğendiğini ve buz mavisi gözlere sahip olduğunu söyledi.

İstanbul'da villada ele geçirilen, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi

KAPLAN YAVRUSU İLGİ ODAĞI OLDU

Kaplan yavrusunun çok özel bir cins olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi, "Bu kaplan dünyada çok az bulunan türden. Hayvanat bahçemizi kaplanlarıyla, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşit türüyle çok özel bir yer. Binlerce ailemiz çocuklarıyla bu aileyi ziyaret etmeye geliyor. Beyaz kaplanımızın burada olması bizi daha da zenginleştirdi. 'Ben daha önce geldim' diyenlere, 'bir de gelin Kartopu'muzu görün diyoruz. Bu yıl çok kar yağdı ve bu sebeple kaplan yavrumuzun adını Kartopu koymaya karar verdik. Ziyaretçilerimiz gelsinler, bir de Kartopu'muzu buz mavisi gözlerini ve güzel rengini görsünler. İnşallah bu kaplan bu aileye uğurlu gelir, çünkü bu aile çok özel bir aile ve Avrupa'da 3'üncü dünyada 4'üncüyüz."

İstanbul'da villada ele geçirilen, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi

KAPLAN YAVRUSU ÖZEL BAKIMA TABİ TUTULACAK

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ise kaplan yavrusunun genel durumunun iyi olduğunu ama geçirdiği süreçte zayıfladığına işaret ederek, özel bakıma tabi tuttuklarını dile getirdi.

Öte yandan ziyaretçiler kaplan yavrusu Kartopu'na yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'da villada ele geçirilen, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi
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GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Hayvanat Bahçesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğada çok nadir rastlanıyor! Beyaz Bengal kaplanı, Gaziantep'e getirildi - Son Dakika


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