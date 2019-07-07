Doğada dolaşıp yabani meyve ağaçlarını aşılıyor - SAMSUN

İLYAS GÜN - Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hacer Üstündağ, 10 yıldır doğada gezerek, yok olmamaları için yabani meyve ağaçlarını aşılıyor.Döngel Mahallesi'nde oturan 38 yaşındaki Hacer Üstündağ, 10 yıl önce doğada kendiliğinden yetişen meyve ağaçlarını aşılamaya başladı.Ormanlık arazide yetişen yabani kiraz, vişne, elma, armut, Trabzon hurması, ayva, incir ve kızılcık ağaçlarını her gün kilometrelerce gezerek tek tek bulan Kurnaz, bunlara göz ve kalem aşısı uyguluyor.Hacer Üstündağ, AA muhabirine, aşıladığı ağaçların, doğal olarak yetiştikleri için ilaç kullanmadan meyve verdiğini söyledi.Bu meyve ağaçlarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu anlatan Üstündağ, "Onları aşılıyorum ki gelecek nesillere faydası olsun. Çünkü aldığımız bodur meyve ağaçları ilaçsız, gübresiz meyve vermiyor. İlaç ve gübre kullanılmadığında meyveler olgunlaşmadan çürümeye başlıyor. Bu ağaçlar ise tamamen doğal olarak büyüyor, meyvesi de organik." dedi.Tarım ve Orman Müdürlüğünden meyvecilik eğitimi aldığını dile getiren Üstündağ, şöyle devam etti:"Evimin ve bahçemin önündeki yabani meyve ağaçlarının tamamını aşıladıktan sonra, doğada bulunan ve yabani hayvanların yararlandığı meyve ağaçlarına da aynı uygulamayı yaptım. 10 yılda yaklaşık 200 ağaç aşıladım. Bu ağaçları insanlar kesiyor, yaşlı ağaçlar da yok oluyor. İnsanlarımız gübre ve ilaçla çok meyve veren bodur ağaçları tercih ediyor. Bu ağaçlar sahipsiz kalınca azaldılar. Ata meyve ağaçlarımız kaybolmasın diye yola çıktım. Bu ağaçları çocuklarımızın bulamamasından korkuyorum. "Organik sebze tohumlarını da topluyorTürkiye'de organik yetişen sebzelerin tohumlarını da bahçesinde ekerek çoğaltmaya çalıştığını anlatan Üstündağ, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ata tohumu dediğimiz 100'ün üzerinde organik tohum çeşidi topladım. Bunların tohumlarını küçük bir poşete koyarak buzdolabında saklıyorum. Ata tohumu olarak fasulye, mısır, bakla, çilek, biber, domates, salatalık ve bezelye tohumları topladım." diye konuştu.Üstündağ, 2 çocuğuna da yabani meyve ağaçlarını aşılama ile tohum çoğaltmayı öğrettiğini kaydetti.