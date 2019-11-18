Son Dakika Haberleri: Doğada ender görülen Kara Ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi
Son Dakika Genel Doğada ender görülen Kara Ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi - Son Dakika

Doğada ender görülen Kara Ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi

6 saat önce

Doğada ender görülen Kara Ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendiTEKİRDAĞ - En büyük Ağaçkakan olan Kara Ağaçkakan Tekirdağ'ın Saray ilçesinde fotokapanda görüntülendi.

Doğada ender görülen Kara Ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi

TEKİRDAĞ - En büyük Ağaçkakan olan Kara Ağaçkakan Tekirdağ'ın Saray ilçesinde fotokapanda görüntülendi.

Doğada ender gözlenebilen en büyük ağaçkakan olan Kara Ağaçkakan Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce Yaban Hayatı gözlemi amacıyla kurulan fotokapanda görüntülendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmada Kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten Kara Ağaçkakanın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır. Kara Ağaçkakan (Dryocopus martius-Black Woodpecker); Nadir ve az sayıda görülen bir tür olup en büyük ağaçkakandır ve neredeyse küçük karga boyutundadır" denildi.

Doğada ender görülen Kara Ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Yaban, Saray, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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