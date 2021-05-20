Doğada Gençlik Bayramı coşkusu - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile HİS İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Tortum ve Uzundere'de gerçekleşti. Doğa severler 19 Mayısı eşsiz manzarada kutladılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle doğu yürüyüşü gerçekleştirildi.

Koronavirüs(Kovid-19) pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda dağcının katılımı ile yapılan doğa yürüyüşü Tortum ve Uzundere'de gerçekleşti. Öz Gençlikspor Kulübü ve EYG'nin de iştirak ettiği yürüyüş kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) İl Temsilcisi Hüseyin Öz'ün yanı sıra Yusuf Günday, Sedat Sakat, Atilla Çayır, Ekrem Kadıoğlu, Murat Güven, Doğukan Öz ve Samet Haşıloğlu 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Uzundere İsgavur Dağı Zirvesine tırmandılar. Doğa sever grup 19 Mayıs'ı Tortum ve Uzundere'nin eşsiz manzarasında kutladılar.

Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) İl Temsilcisi Hüseyin Öz, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil'in destekleriyle Tortum ve Uzundere ilçelerimize 19 Mayıs Doğa Yürüyüşü yaptık. İsgavur Dağı'nın zirvesinde hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuduk. İl Müdürümüze destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM