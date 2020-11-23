Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar - Son Dakika

Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar

23.11.2020 17:12
Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar, System.String[]

TÜBİTAK'ın desteklediği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yasin Ünal'ın yürütücülüğü yaptığı TÜBİTAK, BİDEB 2237-A "Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu" kapsamında 20 kişiye doğada hayatta kalma eğitimi veriliyor.

TÜBİTAK'ın desteklediği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yasin Ünal'ın yürütücülüğü yaptığı TÜBİTAK, BİDEB 2237-A "Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu" kapsamında 20 kişiye doğada hayatta kalma eğitimi veriliyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yasin Ünal'ın yürütücülüğü yaptığı TÜBİTAK, BİDEB 2237-A "Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu" doğada uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Doğada Hayatta Kalma Uzmanı Aslan Ayhan ve konusunun uzmanı 7 farklı üniversitede görev yapan 10 eğitmen 19-25 Kasım 2020 tarihleri arasında Antalya'da 15 farklı ilden gelen 20 kursiyere doğada hayatta kalma eğitimi veriyor.

Projenin açılışına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem, Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Isparta Şube Müdürü Hasan Eryiğit katıldı ve davetliler katıldı. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve Hayatta Kalma Uzmanı ve Doğa Belgeselcisi Serdar Kılıç, kursun ilk gününde online olarak katılımcılarla bir araya geldi.

Proje hakkında bilgi veren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yasin Ünal, "TÜBİTAK tarafından desteklenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yürütülen Projede Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü bize destek vermektedir. Projemize 7 farklı üniversiteden 10 eğitmen ve Türkiye'nin 15 farklı ilden yüksek lisans öğrencileri genç bilim adamları ve coğrafya, fen bilgisi ve doğa bilimleri alanında çalışma yapan genç araştırmacılar katılmaktadır. Bu bilimsel etkinliğimizde genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin arazi temelli bilimsel bir çalışmanın her aşamasında ihtiyaç duyacakları teorik ve uygulamalı bilgileri teorik ve uygulamalı olarak sağlayacaktır. Etkinliğin ilk gününde Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı'nda Kampçılık, Doğada Hayatta Kalma Tekniklerine yönelik uygulama planlanmıştır ve bunun için Termosos Milli Parkındayız. Bu alanda hayatta kalma, kampçılık, kamp teknikleri, kamp yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uygulamalı eğitimler yapılıp kamp yapacağız çadırda kalacağız. Daha sonraki günlerde ise faunayı tanımaya yönelik etkinlikler, zehirli- zehirsiz yılan, böcek, yenilebilir bitkiler, ilkyardım teknikleri, harita okuma ve yön bulma sanatı, doğada ilk yardım teknikleri gibi direk doğada ihtiyaç ölçüsünde her türlü bilgiyi etkinlik kapsamında sunulmaktadır. Teorik ve uygulamalı eğitimler 7 gün sürecek etkinlik kapsamında çeşitli günlere serpiştirilmiştir. Teorik etkinlikler ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde, gerçekleştirilmektedir" dedi.

Arazide uygulamalı eğitim alan katılımcılardan Ziraat Mühendisi Mestan Hisarkaya, "Antalya Termesos'tayız, oldukça verimli bir projedeyiz. Şuanda yağmur yağıyor ve biz arazideyiz. Kendi işimizde özellikle tez döneminde oldukça zor arazi koşullarında çalışacağımızdan dolayı bu proje bizim için bulunmaz bir nimet oldu. Arazide karşılaşabileceğimiz durumlarda nelere yapabileceğimiz konusunda bizlere burada uygulamalı olarak bilgiler veriliyor. Projeyi destekleyen TÜBİTAK ve diğer kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Katılımcılardan Fen Bilgisi Öğretmeni Gülsen Altınbilek, "Yüksek lisans öğrencisiyim. Fen ve Doğada kalma üzerine yüksek lisans tezimizin konusuydu. Öğrencilere çocuklara doğayı nasıl sevdirebilir diye tezimizi hazırlıyoruz. Yasin hocama bu konuda çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bize sevdirecek, eğitecek ve bizde gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Proje kapsamında katılımcılar 5'er kişilik gruplara ayrıldı ve gerekli ihtiyaç malzemeleri verildi. Her grup kendilerine verilen malzemeleri 3 öğün yetirecek şekilde yemeğini yaptı. Doğada, kendileri korumak için barınak yapan gruplar, doğada nasıl besleneceklerini, nasıl ateş yakacaklarını ve suyu nasıl bulacaklarını uygulamalı olarak öğrendiler. Proje kapsamında ilk olarak Doğada Hayatta Kalma Uzmanı Aslan AYHAN tarafından yön bulma, ateş yakma, su bulma gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. - ISPARTA

Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar
Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar
Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar
Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar
Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar
Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar
Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar

Öğretim Üyesi, Yasin Ünal, Isparta, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğada hayatta kalmanın tekniklerini uygulamalı öğreniyorlar - Son Dakika


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