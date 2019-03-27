Son Dakika Haberleri: Doğada Hepimize Yer Var' Sergisi Açıldı

Doğada Hepimize Yer Var' Sergisi Açıldı

54 dakika önce

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri kuş evleri yaparak sergisini açtı.

Doğada Hepimize Yer Var' Sergisi Açıldı, System.String[]
Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri kuş evleri yaparak sergisini açtı.

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri tarafından yapılan 35 adet kuş evi sergilendi. Okulun girişinde açılan sergide öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi kapsamında yaptıkları eserler sergilendi.

Sınıf öğretmeni Turan Varol öncülüğünde birbirinden güzel kuş evleri tasarlandı. Okul öğrencileri ve öğretmenler sergide bulunan eserleri çok beğendiklerini ifade etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:50 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Adıyaman, Güncel
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