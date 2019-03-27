Doğada Hepimize Yer Var' Sergisi Açıldı
54 dakika önce
Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri kuş evleri yaparak sergisini açtı.
Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri kuş evleri yaparak sergisini açtı.
Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri tarafından yapılan 35 adet kuş evi sergilendi. Okulun girişinde açılan sergide öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi kapsamında yaptıkları eserler sergilendi.
Sınıf öğretmeni Turan Varol öncülüğünde birbirinden güzel kuş evleri tasarlandı. Okul öğrencileri ve öğretmenler sergide bulunan eserleri çok beğendiklerini ifade etti. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor
Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı
Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar