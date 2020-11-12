Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu - Son Dakika

Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu

12.11.2020 10:22
Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu, System.String[]

Tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, Antik Mısır döneminde kullanılan ve günbatımı olarak adlandırılan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu.

Tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, Antik Mısır döneminde kullanılan ve günbatımı olarak adlandırılan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu. Doğada en nadir bulunan taşlardan biri olan taşa parlak renginden dolayı ise 'Erzurum ateşi' adını koydu.

Erzurum'da yaşayan Tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğa gezisi yaparken turuncu renkli bir taş buldu. Işığa koyulduğu zaman parlayan taşın ne olduğunu merak etmesi üzerine taşa test yaptırdı. Yapılan testler sonucu taşın Antik Mısır döneminde günbatımı olarak adlandırılmış ve doğada nadir bulunan karnelyan taşı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Oğuzhan Türk taşın patentini almak için başvuruda bulundu.

Öte yandan 20 yıldır doğadan topladığı taşları geniş bir koleksiyon haline getiren Türk, az bulunan bu taşlardan kolye, küpe ve yüzükler yapıyor.

"Rengi sebebiyle Antik Mısırda 'günbatımı' olarak adlandırılmıştı"

Antik mısırda günbatımı olarak adlandırılan taşı Erzurum'da bulduğunu belirten Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk "Yaklaşık 20 yıldır Erzurum tarihi, doğası ve madenleri üzerine çalışmalar yapıyorum. Erzurum'un çeşitli yerlerinden topladığım değerli taşları geniş bir koleksiyon haline getirdim. Burada çok özel taşlar bulunuyor. Ayrıca yeni bulduğum ve adını 'Erzurum Ateşi' koyduğum bir taş türü daha var. Bu taşın gerekli testlerini yaptırdım. Karnelyan taşı denilen güzel bir taş olduğu ortaya çıktı. Antik Mısırda renginden dolayı günbatımı olarak adlandırılan bir taş" dedi.

"Karnelyan taşı için patent başvurusu yaptı"

Bulduğu Karnelyan taşı için tescil başvurusu yaptığını da kaydeden Türk, "Bu taşı Erzurum'un Aşkale ilçesinde buldum. Renginin turuncu olması dikkatimi çekti ve ne taşı olduğunu merak ettim. Daha sonra teste gönderdim ve karnelyan taşı olduğunu tespit etmiş olduk. Bütün taşlar doğası gereği tarih boyunca insanların dikkatini çekmiştir. Herkes mutlaka yüzük, kolye ve küpe tarzında takılar kullanmıştır. Karnelyan taşı için gerekli marka patent ve tescil başvurusunda bulundum. İlerleyen süreçte patentimizi de almış olacağız. Değerli ve yarı değerli taşlar tarih boyunca insanoğlunun kullandığı ve vazgeçemediği taşlardır Antik mısırdan Roma'ya Roma'dan Selçukluya ve sonra Osmanlıya kadar bu taşlar hep kullanılmış ve önemli insanlar tarafından da kitaplara yazılmıştır. Örneğin zümrüt taşının insanları yılandan ve yıldırımlardan koruduğuna dair bilgiler vardır. Ayrıca akik taşının kan dolaşımını hızlandırdığı ve tozunun dişe sürülürse dişleri beyazlattığı da bu kitaplarda yer almıştır" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu
Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu
Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu
Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu
Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu
Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu
Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu
Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu
Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu

Erzurum, Aşkale, Roma, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi İşitme engelli çocukları bulunan anne: Enkaz altında kalsalar hiçbir sesi duyamayacaklar Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
10:26
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmişti: Güne yükselişle başlayan dolar 7,87 seviyesinden işlem görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmişti: Güne yükselişle başlayan dolar 7,87 seviyesinden işlem görüyor         
09:41
Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı         
09:33
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur         
08:52
Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı         
08:37
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 10:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğada nadir bulunan Karnelyan taşını Erzurum'da buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei