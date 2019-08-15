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Doğada sağlığa güçlü dokunuş

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında Doğada Diyabet Okulu eğitimleri devam ediyor.

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Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında Doğada Diyabet Okulu eğitimleri devam ediyor. Proje kapsamında diyabet hastaları uzmanlar eşliğinde spor yapıyor, diyetisyenler kontrolünde besleniyor.

Şehitkamil Belediyesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen Doğada Diyabet Okulu eğitimleri, diyabet hastalarının büyük ilgisi ve memnuniyetiyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından startı verilen Diyabet Önleme ve Kontrol Programında diyabetli hastaların, hastalık ile ilgili bilinçlendirmeleri sağlanırken, interaktif uygulamalarla hastaların günlük yaşamda uymaları gereken kurallar standardize ediliyor. Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampında gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hastalarla sohbet ederek, uzmanlardan gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Diyabetli bireyler eğitimlerle daha mutlu

25 Aralık Devlet Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen Doğada Diyabet Okulu eğitimleriyle diyabetli bireylerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Doğada diyabet okulu eğitimlerinde, diyabetli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı sorunlar, diyabetin insan vücudu üzerinde yapacağı olumsuz etkiler, diyabetli bireylerde beslenmede nelere dikkat edileceği, spor faaliyetlerinin hastalık sürecindeki önemi ve kan şekeri takibi konu ediniliyor. Gönlümüz tüm diyabetli bireylerin eğitim alması yönünde. Eğitim programında doktorlarımız, uzman fizyoterapistler, diyetisyenler, diyabet hemşireleri, spor uzmanları, antrenörler görev yapıyor. Diyabetli bireyler eğitimler sonrasında daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyor. Diyabet okulu çalışmalarına öncülük eden 25 Aralık Devlet Hastanemize teşekkür ediyorum. Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Akhan ve Dahiliye Uzmanı Diyabet Okulu Müdürü Uzman Dr. Mustafa Baytak, diyabet hastalarımızın durumu ilgili süreçten söz ettiler. İnşallah bizlerde her yıl on binlerce öğrencimizi misafir ettiğimiz doğa kamplarımızda, deneyimli ekibimizle çalışmalara olan desteğimizi sürdüreceğiz." - GAZİANTEP
Şehitkamil, Diyetisyen, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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