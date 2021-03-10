Doğada yaşayıp zor şartlarda hayatta kalmayı öğrendiler - Son Dakika

Doğada yaşayıp zor şartlarda hayatta kalmayı öğrendiler

10.03.2021 15:13

Doğada yaşayıp zor şartlarda hayatta kalmayı öğrendiler 15 farklı ilden 20 kursiyer, doğada hayatta kalma eğitimine katıldı Isparta'da bir proje kapsamında düzenlenen eğitimlerde 15 farklı ilden 20 kursiyere doğada zor şartlarda uygulamalı olarak hayatta kalma teknikleri öğretildi.

Doğada yaşayıp zor şartlarda hayatta kalmayı öğrendiler

15 farklı ilden 20 kursiyer, doğada hayatta kalma eğitimine katıldı

ISPARTA - Isparta'da bir proje kapsamında düzenlenen eğitimlerde 15 farklı ilden 20 kursiyere doğada zor şartlarda uygulamalı olarak hayatta kalma teknikleri öğretildi.

Proje yürütücülüğünü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal'ın yaptığı "TÜBİTAK, BİDEB 2237-A, Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu" isimli bilimsel etkinlik projesi, Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon Milli Parkı'nda gerçekleştirildi. 7 farklı üniversitede görev yapan 14 eğitmenin görev aldığı eğitime Türkiye'nin 15 farklı ilinden 20 kursiyer katıldı. Projenin uygulamalı gerçekleştirildiği Sütçüler Yazı Kanyon Milli Parkı'ndaki etkinliğe ISUBÜ Rektöür Prof. Dr. İbrahim Diler, rektör yardımcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Isparta Şube Müdürü Hasan Eryiğit de katıldı.

"Genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerin ihtiyaç duyacakları bilgileri içeren bir etkinlik"

Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, "Projeye Türkiye'nin farklı üniversitelerinde ve araştırma kurumlarında görevli genç araştırmacılar ile lisansüstü öğrencilerine fen ve doğa bilimleri alanında araziyi tanıma ve arazide hayatta kalmaya yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Etkinliğin teorik etkinlikleri 1-5 Mart 2021 tarihleri arasında Antalya'da ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilmiştir. 6-7 Mart 2021 tarihlerinde ise Isparta Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda doğada gecelemeli kampçılık ve doğada hayatta kalma tekniklerine yönelik uygulama yapılmıştır. Etkinlik kapsamında katılımcılara ayrıca fauna elamanlarını ihtiyaç ölçüsünde tanıma kriterleri (zehirli-zehirsiz yılan, böcek, yenilebilir bitkiler, ilkyardım teknikleri, harita okuma ve yön bulma sanatı v.d) konularında önemli temel bilgiler sunulmuştur. Bu bilgiler hedef kitlenin tez çalışmalarında ve etkinlik sonrası bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacaktır" dedi.

"Yarının ne getireceğini kimse bilmiyor"

ISUBU Rektörü Prof. İbrahim Diler de eğitimin önemli bir uygulama alanı sunduğunu belirterek, "Dünyanın bin bir türlü hali var. Yarının ne getireceğini kimse bilmiyor. Doğada tek başınıza kaldığınızda nasıl hayatınızı ideme ettireceğinizi burada öğreniyorsunuz. Yön bulma, su bulma, hangi bitkiler yararlı, hangi meyveler yenilebilir gibi birçok konuda dersleri uygulamalı olarak burada görüyorsunuz. İlk yardım konusunda da eğitim alacaksınız. Projenin yürütücü ISUBÜ Orman Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Esas olan hayatta kalabilmek ve kendi kendine yetebilmek" diye konuştu.

Eğitime Şırnak Uludere'den katılan Fen Bilimleri Öğretmeni Erdinç Erdem Bakkal, projeye katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Bakkal, "Benim çocuklarım doğada oldukları halde doğanın farkında değiller. O çocukların hayatında bir şeyleri değiştirmek, oradan çıkıp buralara getirmek ve farkındalık oluşturmak istiyorum. Yasin Ünal hocam başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Katılımcılardan Fen Bilgisi Öğretmeni Gamze Dursun da, "Çanakkale Gelibolu'dan katılıyorum. Bizim şu anda en önemli problemimiz çocuklara doğa bilincini, sevgisini kazandırmak. Buraya gelip işin uygulama ayağını görüyoruz. Heybemiz dolu bir şekilde geri döneceğiz. Çocuklara da öğrendiklerimizi en iyi şekilde aktaracağız. Bu fırsatı bize sunduğunuz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Proje kapsamında katılımcılar 5'er kişilik gruplara ayrıldı ve gerekli ihtiyaç malzemeleri verildi. Her grup kendilerine verilen malzemeleri 3 öğün yetirecek şekilde yemeğini yaptı. Doğada kendilerini korumak için nasıl barınak yapacakları anlatılan kursiyerler, doğada nasıl besleneceklerini, nasıl ateş yakacaklarını ve suyu nasıl bulacaklarını uygulamalı olarak öğrendiler.

Doğada yaşayıp zor şartlarda hayatta kalmayı öğrendiler
Doğada yaşayıp zor şartlarda hayatta kalmayı öğrendiler
Doğada yaşayıp zor şartlarda hayatta kalmayı öğrendiler
Doğada yaşayıp zor şartlarda hayatta kalmayı öğrendiler

Münir Karaloğlu, Öğretim Üyesi, Yasin Ünal, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğada yaşayıp zor şartlarda hayatta kalmayı öğrendiler - Son Dakika


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