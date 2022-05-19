GAZİANTEP - Doğadaki atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - Doğadaki atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor

19.05.2022 15:15

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki emekli öğretmen Umut Mail Yılmaz, evinde oluşturduğu hobi alanında doğadaki atık malzemeleri süs eşyalarına ve çeşitli aparatlara dönüştürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki emekli öğretmen Umut Mail Yılmaz, evinde oluşturduğu hobi alanında doğadaki atık malzemeleri süs eşyalarına ve çeşitli aparatlara dönüştürüyor.

63 yaşındaki Yılmaz, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki katlı evinin hobi bahçesinde kurduğu çalışma atölyesinde atık malzemeleri değerlendiriyor.

Doğada atık vaziyette bulduğu ağaç, tahta kırıntısı gibi şeyleri değerlendirdiğini belirten Yılmaz, "Bunları anahtarlık, sandalye, masa, zeytin kıracağı gibi eşya haline getiriyorum.

Ayrıca yeni malzeme alıp kullanmıyorum." dedi.

Yaptığı eşyaları genellikle yakınlarına hediye eden Yılmaz, bazen de aldığı siparişleri yurdun farklı illerine gönderdiğini kaydetti.

GAZİANTEP - Doğadaki atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
GAZİANTEP - Doğadaki atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
GAZİANTEP - Doğadaki atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
GAZİANTEP - Doğadaki atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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