Doğadaki canlara destek oldular - Son Dakika
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Doğadaki canlara destek oldular

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığının desteğiyle Üniversite yemekhanesindeki yemek atıkları düzenli olarak toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığının desteğiyle Üniversite yemekhanesindeki yemek atıkları düzenli olarak toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.


Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kış aylarında köylerde sahipsiz kalan kedi ve köpeklerin beslenmelerine bu şekilde destek olunuyor. KBÜ akademisyenleri ve Sesli Düşünme Kulübü öğrencileri bir araya gelerek doğadaki canlılara "Yalnız Değilsiniz" dediler. Hayvan dostu akademisyenler ve öğrenciler bu projeyle Üniversite yemekhanesinde toplanan yemek atıkları ile bilikte temin ettikleri mamaları Eskipazar ilçesinin iki farklı köy yolu üzerindeki mahalle ve köylere dağıttı. Zorlu yol şartlarının ardından yemek atıkları ve mamalar soğuk kış şartlarında sokakta yaşayan hayvanlara ulaştırıldı. Köylüler tarafından sevinçle karşılanan etkinlikte kuşlar da unutulmadı. Ekip, kuşlar için temin edilen 20 kilogram kuş yemini de arazide uygun yerlere bıraktı.


Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanı Bünyamin Gün, "Kulüplerin orijinal projelerine her zaman destek veriyoruz. Bu çalışma önümüzdeki günlerde Karabük ve Safranbolu civarındaki mahalle ve köylerle devam edecek" dedi.


Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Mesut Doğan da "Karabük'ün ilçelerinde kış aylarında kırsal nüfus oldukça azalıyor. Köylerde kalan 3-5 aile de kedi ve köpeklerin bakımında zorlanıyor. Kasım ayından nisana kadar yaşanan bu süreçte, üniversitemizin göstermiş olduğu duyarlılığı tüm vatandaşlarımızın göstermesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
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