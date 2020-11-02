Doğadaki çevre kirliliği yarışmada sergilenen fotoğraf karelerine de yansıdı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin en ilginç fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yarışma kapsamında objektiflere yansıyan çevre kirliliğini gözler önüne seren ve sonrasında temizleyen ellerin mesaisini anlatan fotoğrafların sergisi de açıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü tarafından Beyşehir Belediyesi ile Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin de verdiği destekle düzenlenen "Eski hali, yeni hali" konulu fotoğraf yarışmasında derece ve sergilemeye layık görülen çevre gönüllülerine para ödülleri törende verildi.

"En güzeli, en temiz Beyşehir" sloganıyla düzenlenen yarışmada birinci olan eserin sahibi 2 bin 500, ikinci 1500, üçüncü bin, dördüncü 750 ve beşinci 750 lira, sergileme alan eserler ise 100'er liralık ödülün sahibi oldu.

Ödül törenin ardından yarışmada dereceye giren ve sergileme alan çevre kirliliğini de gözler önüne sererek utandıran fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin sponsor olarak destek verdiği projenin aslında bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayarak, "Sloganı 'en temizi, en güzeli Beyşehir'di. Bu sloganla yola çıktık. Proje kapsamında doğada insan eliyle kirletilen alanların temizliğini gruplar oluşturarak yapan çevre gönüllülerimiz, temizlik yapmadan önceki hali ile temizlikten sonraki halinin fotoğraflarını çekerek projenin diğer ayağı olan fotoğraf yarışmasına katıldı. Ardından temizliği yapılan doğadaki alanlara 'Getirdiğin gibi, geri götür' şeklinde tabelalar asıldı." dedi.