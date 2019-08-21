Doğadaki çiftleşmeden yeni keçi ırkı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Ali Çırak, İzmir'den getirdiği 'Alpin ırkı' Fransız keçilerini, Yeniköy Mahallesi'nin üzerindeki Asos Dağı eteklerinde doğada otlatmaya başladı. Bu sırada dişi keçilerinden biriyle, yabani bir dağ keçisi çiftleşti. Bunun sonuncu 3 yıl önce yaban keçisinin aynısı olan erkek bir yavru doğdu. Ali Çırak adını 'Deniz' koyduğu yavruyu özel bakıma aldı ve Alpin ırkı keçilerle çiftleştirdi. Ali Çırak bugün Deniz'in babalık yaptığı 1 ve 2 yaşında 10'u dişi 15 evcil yaban keçisi sahibi oldu.Yeniköy Mahallesi Muhtarı ve aynı bölgede kahvaltı tesisi işletmecisi Ali Çırak'ın beslediği 'Alpin ırkı' keçilerden biri doğada yabani keçiyle çiftleşince ortaya yeni bir ırk çıktı. Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe yaşadığını belirten Çırak, "4 yıl önce İzmir'den satın alarak getirdiğim 100 Alpin ırkı keçisini, doğada otlatmaya başladım. Bu bölgede yaşayan 150-200 civarında yaban keçisi var. Bu doğal ortam içinde benim dişi keçilerimden biri, bir erkek yaban keçisiyle çiftleşmiş. Üç yıl önce doğan yavrular içinde tam bir erkek yaban yavrusu doğdu. Uzmanlara sordum, incelettim, aynı sonuca vardılar. Bu erkek yavrunun adını 'Deniz' koydum. Özel bakıma aldım. Bir yaşına gelince damızlık olarak Alpin keçilerinin içine saldım. Şu anda Deniz'in babası olduğu 10'u dişi, 5'i erkek 15 yaban keçimiz oldu. Bunlar 1 ve 2 yaşında. Erkek olanların hepsi yavru durumunda. Onları Alpin ırkı keçilerimden ayrı besliyorum. Deniz'i kesinlikle onlarla çiftleştirmiyoruz" dedi.'NE EVCİL NE DE YABAN KEÇİSİ'Yavru erkekler 1 yaşına gelince onları da damızlık olarak kullanacağını vurgulayan Ali Çırak, "Amacım 100 tane yaban keçisi oluşturmak. Bu çiftleşme sonucunda farklı bir keçi ırkı ortaya çıktı. Bu keçileri 100 tane yapma amacındayım. Şu anda kesinlikle kesmiyorum. Çok süt veriyorlar. Daha hızlı büyüyorlar. Et verimi da çok iyi. Ben kökten çobanım. Çocukluğumdan beri hayvanlarla iç içeyim. Böyle bir ırkı ilk kez görüyorum. Ne evcil, ne de yaban keçisi. Ancak davranışları daha çok yaban keçisi gibi. Yakalanmaları çok zor. Kucaklayamıyorum. Kendilerini sevdirmiyorlar. Çok hızlı koşuyorlar. Çok atikler" diye konuştu.