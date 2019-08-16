Son Dakika Haberleri: Doğadaki hayvanların 7 dakikalık huzur şöleni fotokapanda
Son Dakika Güncel Haber

Doğadaki hayvanların 7 dakikalık huzur şöleni fotokapanda

1 saat önce

Doğadaki hayvanların 7 dakikalık huzur şöleni fotokapanda Av ve avcıların aynı bölgedeki farklı doğal hayatları klip oldu Bir tavşanın tilkinin elinden son anda kurtulduğu görüntüler de kayıt altına alındıBURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.

Doğadaki hayvanların 7 dakikalık huzur şöleni fotokapanda
Av ve avcıların aynı bölgedeki farklı doğal hayatları klip oldu
Bir tavşanın tilkinin elinden son anda kurtulduğu görüntüler de kayıt altına alındı
BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü 1 yıllık fotokapan görüntülerini yayınladı. 7 dakikalık huzur şöleninde Burdur'da fotokapanla görüntülenen yaban hayatının görüntüleri paylaşıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, yaban hayatının takip edilmesi, popülasyonları hakkında bilgi edinilmesi ve kamuoyu ile paylaşılarak farkındalık oluşturulması amacıyla 50 farklı noktaya fotokapan yerleştirildi ve 1 yıl boyunca aralıksız görüntü kaydedildi. 2016 Ekim ayından 2017 yılının Ekim ayına kadar 1 yıllık süre içinde bir fotokapanla çekilen farklı görüntülerin bir araya getirilip harmanlandı. Dört mevsimin bütün detaylarının kayıt altına alındığı görüntülerde vaşak, domuz, çakal, tilki, kurt, tavşan, keklik, porsuk, kirpi gibi hayvanların doğal hayatı da kayıtlara geçti. Gece, gündüz, soğukta, sıcakta ve kar altındaki bölgede zaman zaman avcılar ve çobanlar da kadraja girdi. Av ve avcıların farklı zamanlarda aynı kadraj içinde görüntülendiği klipte bir tavşanın son anda tilkinin elinden kurtulması da saniye saniye görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Milli Parklarda ve diğer avlanma sahalarında fotokapanlar kurarak hem kaçak avcıları hem de hayvan popülasyonlarını kayıt altına alıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul - Yeni havalimanı yüzde 8 yakıt tasarrufu sağladı
Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:50:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğadaki hayvanların 7 dakikalık huzur şöleni fotokapanda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]