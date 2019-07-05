Doğadaki huzurun adresi: Sarıyer parkları

Yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde hafta sonlarının tadını çıkarmadan olmaz. Şehrin kalabalığı ve yorucu temposundan uzaklaşmak isteyenler için Sarıyer, birbirinden güzel parkları ve eşsiz manzarasıyla oldukça cazip bir seçenek. İşte Sarıyer'i farklı yönleriyle keşfedebileceğiniz en güzel kaçış rotaları...

Ağaçları, çocuk oyun alanları, havuzları, spor alanları, yemyeşil çimenleri ve yürüyüş yolları ile gürültüden uzak bu parklar, gün boyu dinlenmek, kitap okumak ya da spor yaparak vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Stresi, sıkıntıyı ve iş hayatının getirdiği tüm yorgunlukları unutup arınacağınız en ideal Sarıyer parklarını sizler için derledik. Rotayı belirlemek bizden, hafta sonu kaçamağı sizden.

İşte Sarıyer'de doğa ile baş başa kalabileceğiniz huzur dolu o parklar:

MANGAL'IN SARIYER'DEKİ TEK ADRESİ

İlk sırayı Sarıyer'in manzarasıyla gelenleri kendisine hayran bırakan Çamlık Parkı'na veriyoruz. Sarıyer'in mangal yakılabilen tek parkı olma özelliğini taşıyan Çamlık parkı, yeşil alan bakımından da oldukça zengin. Gün içerisinde Sarıyerlilerin uğrak yerlerinden biri haline gelen parkta oyun ve spor alanları ile yürüyüş parkuru yer alıyor. Siz de manzara karşısında yemeklerinizi yiyip, çayınızı kahvenizi içebilir, yazın kavurucu sıcağından uzakta sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.

DENİZE KARŞI KİTAP!

Park, adını Azerbaycan Devleti'nin kurucu lideri, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ülkenin gelişmesine büyük katkı sağlayan Haydar Aliyev'den alıyor. Aileler bir yandan yeşilin bir yandan deniz manzarasının tadını çıkarırken, çocuklar da doğanın içinde oyunlar oynayabiliyor. Sarıyer Belediyesi'nin Edebiyat Günleri'ni de gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Parkı, kitabınızı alıp çimlere uzanmak için en doğru adres olacaktır. Sahil şeridini kullanarak yürüyüşlerini yapan vatandaşlara da dinlenme noktası olarak, Haydar Aliyev parkını önerebiliriz.

MANZARAYA HAYRAN KALACAKSINIZ!

Sarıyer Büyükdere'de bir yamaçta yer alan Hikmet Bayrak Muhtar Parkı, adını Büyükdere'nin sevilen eski bir muhtarından alıyor. Küçük ve sevimli bir park olan bu alanda, şehrin gürültüsünden kurtulup manzara eşliğinde dinlenebilirsiniz. İçinde bir basketbol sahası olan park spor yapmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

OLTANI AL, SAHİLE GEL…

İstinye sahil parkı da manzara bakımından öne çıkan parklarımızdan biri olarak sıralamada yerini alıyor. Kendinize ait bir meşgaleniz olsun istiyorsanız, balık tutmak tam size göre. İş stresi ve hayat koşuşturmacasından uzak iki gün geçirmek için sizi Sarıyer sahillerine balık tutmaya davet ediyoruz. Yeşillikler içinde oyun ve spor alanlarını içinde barındıran park, basketbol ve jimnastik sahalarına da sahip. Burada spor sonrası boğaza karşı dinlenebilir ve temiz hava alabilirsiniz.

SAHİLDE BİSİKLET TURUNA NE DERSİNİZ?

Denizden uzak kalamayanlar için, bire bir olan Tarabya parkı sizleri bekliyor. Sessiz, huzur dolu bir gün geçirip sahil boyunca bisiklet gezileri yapabilirsiniz. Spor ve yeşil alanı bulunan parkta yürüyüş için de sahili tercih edebilirsiniz.

ŞEHİR MANZARASINA KARŞI TAVLA AT!

Adını meddah, sinema ve tiyatro sanatçısı Erol Günaydın'dan alan park,Darüşşafaka'da yer alıyor. Doğanın içinde güzel bir şehir manzarasına sahip olan parkın içerisinde Sarıyer Belediyesi'ne ait bir de Yaşam Evi bulunuyor. Oyun ve spor alanı bulunan parkta gün içerisinde ücretsiz çay, kahve içip satranç ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilir, Sarıyer'in sıcacık insanlarıyla sosyalleşebilirsiniz.

STRESTEN UZAKLAŞIN

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı Yazarı Mehmet Akif Ersoy'dan adını alan park, Sarıyer Merkez'de yer alıyor. Mehmet Akif Ersoy Parkı yeşillikler içindeki oyun alanlarıyla, şehrin içinde nefes almak isteyenlerin uğrak mekânı.