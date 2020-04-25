Doğadaki sahipsiz hayvanlar onlara emanet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğadaki sahipsiz hayvanlar onlara emanet - Son Dakika

Doğadaki sahipsiz hayvanlar onlara emanet

6 saat önce

BURDUR'da, sahiplenildikten sonra sokağa terk edilen hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından besleniyor.

Doğadaki sahipsiz hayvanlar onlara emanet, System.String[]

BURDUR'da, sahiplenildikten sonra sokağa terk edilen hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından besleniyor.

Koronavirüs salgını dolayısıyla beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için ekipler aralıksız çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin dışına terk edilmiş hayvanlar tespit edilerek, bulundukları alanlara mama ve su kapları yerleştiriliyor. Bu kapsamda salgın dolayısıyla eğitim öğretime ara verilen ve kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için ekipler harekete geçti. Yerleşkedeki hayvanların bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, yanlarında getirdikleri kaplara mama ve su doldurdu. Uzun süredir aç kaldıkları gözlenen hayvanlar, ekipler tarafından beslendi. Şehrin değişik bölgelerinde bulunan hayvanlar da ekipler tarafından tespit edilerek, beslenmeleri sağlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, şöyle konuştu:

"Zaman zaman sokaklardaki sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama, su kabı ve gerekli besin maddelerinden oluşan besin sepetiyle bu sokak hayvanlarını besliyoruz. Bu arada sokağa çıkma yasağının olduğu illerde bizim bölgemizde Burdur, Antalya, Isparta var. Sadece Antalya ilimizde sokağa çıkma yasağı var. Buralarda yine Valiliğimiz öncülüğünde yaptığımız faaliyetlerde yemlemelerimizi yürütüyoruz. Bu arada yerel hayvan koruma görevlileri listesini de Valiliklerimiz öncülüğünde bütün kurumlarımıza ilettik. Yerel hayvan koruma görevlilerimiz bu kapsamda sokağa çıkma yasağından muaftır ve onlar da faaliyetlerimize katılıyor. Burada önemli olan sosyal mesafeyi, hijyenik kuralları gözeterek, bu sokak hayvanlarının beslenmesine destek olmak esastır. İllerimizde bulunan geçici hayvan bakım evlerinde bütün hijyenik şartları sağlamış arkadaşlarımız, veteriner hekimlerimiz bu geçici bakım evlerini sık sık kontrol ediyor ve buradaki hayvanların beslenmelerini belediyelerle ortaklaşa yapıyorlar. Zaten amaç buradaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda esas olan belediyelerin bu faaliyeti yapması, ilimizde, ilçelerimizde de belediyelerimiz büyük bir özveriyle bu işe sarıldı ve sokak hayvanlarını aç bırakmamak için mama, su kabı ve çeşitli besin maddeleriyle bunları besliyor. Burada diyoruz ki kendinizi salgından koruyun, sokak hayvanlarını can dostlarımız sokak hayvanlarımızı da açlıktan koruyun. Evde kal, fakat kayıtsız kalma diyoruz."


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:23 Kaynak: DHA

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