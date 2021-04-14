Doğadaki şifa deposu 'Çoban Çantası' geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Doğadaki şifa deposu 'Çoban Çantası' geçim kaynağı oldu

14.04.2021 18:53

Doğadaki şifa deposu 'Çoban Çantası' geçim kaynağı oldu Şifalı bitkileri toplayan Mensur Aydemir; "Ben 5-6 yıldır bu işle uğraşıyorum, topladıktan sonra satıyorum" Denizli'de baharla birlikte yeşeren şifa deposu çoban çantası otunda toplama zamanı geldi.

Doğadaki şifa deposu 'Çoban Çantası' geçim kaynağı oldu

Şifalı bitkileri toplayan Mensur Aydemir;

"Ben 5-6 yıldır bu işle uğraşıyorum, topladıktan sonra satıyorum"

DENİZLİ - Denizli'de baharla birlikte yeşeren şifa deposu çoban çantası otunda toplama zamanı geldi. Dağlarda, yamaçlarda, nadas tarlalarda, kendiliğinden çıkan ve bol miktarda bulunan çobançantası otunun kurusunun kilogramı 15 TL'den bağı ise 2 TL'den aktarlara toptan satılıyor.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde dağlardan şifalı ot ve bitki toplayarak geçimini sağlayan Mensur Aydemir, sezon boyunca topladıkları çobançantası otunu bağ yapıp kuruttuklarını, kilo olarak almak isteyenler içinde kuruttuktan sonra çuvallayıp sattıklarını söyledi. Bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara gibi illerde bulunan aktarlara çobançantası bağını 2 TL'den, kurutulmuş çoban çantası otunu ise kilogramı 15 TL'den toptan olarak gönderdiklerini anlatan Aydemir; "Şifalı bitkileri topluyorum, bu sene çoban çantasının tam zamanı basura, kalbe ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği için toplayıp, bağ yaptıktan sonra çayını içtiğiniz zaman vücuda faydalı olduğu söyleniyor. Bizde bu bitkileri topluyoruz İstanbul, Ankara, İzmir buralardaki aktarcılara gönderiyoruz. Bitki genelde Allah vergisi doğada yetişen hepsi organik otlar. Bunları ben 5-6 yıldır bu işle uğraşıyorum, topladıktan sonra satıyorum. Papatya, hatmi çiçeği, üzerlik ve sumak bunları toplayıp satıyorum mevsimine göre şimdi de çoban çantası zamanı bunu yapıyoruz. Topladığım yer Honaz ilçesinin dağlarından ve ovalarından, bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı olan çoban çantası, kalp şeklindeki meyve keseleri ve küçük çiçekleri ile tanınıyor. Boyu 50-60 santimetreye çıkabilen çoban çantası, halk arasında 'çıngıraklı ot, kuşkuş otu ve medik' isimleriyle de biliniyor.

Çoban Çantasının faydaları nelerdir?

Vücutta bulunan iltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, kabızlığı giderir. Burun kanaması başta olmak üzere vücutta oluşan kanamaların daha kısa sürede durmasını sağlar. Regl dönemlerinde ortaya çıkan şiddetli ağrıları azaltır. Kanamaları normalleştirir. Tansiyon düşürücü özelliği vardır. Yüksek tansiyon hastalarına önerilir. Gargara olarak kullanıldığında boğaz ve diş ağrılarının geçmesine destek olur. Kan dolaşımına olumlu etkileri mevcuttur. Başta karaciğer ve böbrek olmak üzere, birçok organa iyi geldiği söyleniyor. Hipertansiyon nedeniyle ortaya çıkabilecek kalp ve damar rahatsızlıkları riskini azaltır. Hemoroid sorununa iyi gelmesiyle bilinir.

Çoban Çantası çayı nasıl yapılır?

Bir su bardağı kaynamış suya, 1 tatlı kaşığı çobançantası bitkisi ekleyin ve 10 dakika demlemeye bırakın. Ardından çayı süzün ve çobançantası otlarını çıkartın. Bu şekilde içebilirsiniz. Günde 2 fincandan fazla içilmemesi gerektiğini unutmayın.

Doğadaki şifa deposu 'Çoban Çantası' geçim kaynağı oldu
Doğadaki şifa deposu 'Çoban Çantası' geçim kaynağı oldu
Doğadaki şifa deposu 'Çoban Çantası' geçim kaynağı oldu
Doğadaki şifa deposu 'Çoban Çantası' geçim kaynağı oldu

Türk Lirası, Denizli, Honaz, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğadaki şifa deposu 'Çoban Çantası' geçim kaynağı oldu - Son Dakika


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