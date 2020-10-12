- (Özel Haber) Doğadan gelen şifa deposu 'Alıç' da hasat başladı

Hekimhan ilçesinde toplanan alıçlar, sirke olarak şifa dağıtıyor

Belediyenin kurduğu sirke tesisi ile alıçlar, tüketicilere sunuluyor

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 'Doğal ilaç' olarak adlandırılan alıçların hasadı sürüyor. Köylüler tarafından toplanan alıçlar, belediye tarafından kurulan tesiste tamamen doğal olarak üretilip vatandaşların alımına sunuluyor.

Başta bağışıklığı güçlendirme ile kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği bilinen doğal ilaç alıç meyvesinde hasat dönemi başladı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yüksek kesimli bölgelerde tamamen doğal olarak yetişen alıçlar köylüler tarafından toplanarak tüketime sunuluyor. Bölgedeki alış üretimini arttırma adına geçtiğimiz yıl ilçede Hekimhan Belediyesi tarafından kurulan alış sirkesi tesisleri ile Hekimhan'ın tescilli alıçları artık tüm Türkiye'ye dağıtılıyor.

İçerisinde antioksidan özelliğe sahip 14 bileşiğin tespit edildiği alıç, hem çiftçiyi kalkındırıyor hem de sirkesi ile doğal sağlık arayanların en önemli tercihi oluyor.

İlçede devam eden hasatları yerinde inceleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, şu sıralar köylerde kendiliğinden yetişen alıçların vatandaşlar tarafından toplanarak alıç sirke tesisine getirildiğini söyledi. Bu sayede bölge halkının ek gelir kazanma şansının da olduğunu belirten Karadağ, toplanan alıçları, kurdukları tesiste tamamen doğal olarak işletip sirke haline getirdiklerini ve bu şekilde birçok ilde satışa sunduklarını ifade etti.

Şifa deposu: Alıç

Geçen yıl başladıkları alıç sirkesi üretiminde 15 bin şişe sattıklarını ifade eden Başkan Karadağ, bu yıl hedeflerinin 30 bin şişe üretip piyasaya sunmak olduğunu dile getirdi. Alıcın tam bir şifa deposu olduğunu ve kullananların çok memnun kaldığını anlatan Karadağ, hedeflerinin ise ilerleyen yıllarda kapasiteyi daha yükseğe çıkarmak olduğunu söyledi.

Kayısının yanında her yıl bu mevsimde kendiliğinden yetişen alıçları toplayarak ek kazanç sağlayan çiftçi İsmail Gedik ise hiçbir masraf yapmadan doğada yetişen alıçları toplayarak belediyeye sattıklarını ifade etti. Doğal bir meyve olan alıcın sağlık açısından da faydalı olduğunu belirten Gedik, bölge halkının birçoğunun da alıçları satarak ek gelir sağladığını ifade etti.

Alıç sirke tesisinde günlük 2 bin şişe üretim

Köylüler tarafından toplanan alıçlar, ilçe merkezinde Hekimhan Belediyesi tarafında geçtiğimiz yıl DAP idaresinin de desteği ile kurulan alıç sirkesi tesisine getiriliyor. Bura da gerekli işlemlerden geçirilen alıçlar, hiçbir katkı maddesi konulmadan şişelenip tüketime hazır hale getiriliyor. Tesis de kimyager olarak çalışan Suna Uçan, üretim aşaması hakkında bilgiler vererek kendilerine getirilen alıçların doğal olarak sirke haline getirildiğini söyledi. Günlük yaklaşık 2 bin şişe üretimin gerçekleştirildiği tesiste üretilen alıç sirkeleri daha sonra 'Hekimhan Belediyesi Alıç Sirkesi' etiketiyle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde tüketicisiyle buluşuyor.