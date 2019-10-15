Son Dakika Haberleri: Doğadan Kopan ama Doğaya Ait Sanat: Driftwood
Son Dakika Güncel Doğadan Kopan ama Doğaya Ait Sanat: Driftwood

Doğadan Kopan ama Doğaya Ait Sanat: Driftwood

54 dakika önce

Dünyada çok az sayıda sanatçının ilgilendiği "driftwood" sanatının Türkiye'deki ilk sergisi Ankara'da Selçuk Coşkun imzasıyla açıldı.

Dünyada çok az sayıda sanatçının ilgilendiği "driftwood" sanatının Türkiye'deki ilk sergisi Ankara'da Selçuk Coşkun imzasıyla açıldı. Sergide, ırmakların denize sürüklediği ağaç parçalarından yaratılmış sanat eserleri görücüye çıktı

Doğadan Kopan ama Doğaya Ait Sanat: Driftwood

Selçuk Coşkun, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım listesini imzaladı: Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Türkiye ile Suriyeli güçler arasında müzakereleri başlatma amacıyla Türkiye'ye geleceğim Türk futbolcularının Fransa maçında asker selamı vermesi Fransızları çıldırttı New York Times'ın iddiasına göre ABD ile Türkiye'nin müttefikliği fiilen bitebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 09:02:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğadan Kopan ama Doğaya Ait Sanat: Driftwood
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]