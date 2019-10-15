Doğadan Kopan ama Doğaya Ait Sanat: Driftwood
54 dakika önce
Dünyada çok az sayıda sanatçının ilgilendiği "driftwood" sanatının Türkiye'deki ilk sergisi Ankara'da Selçuk Coşkun imzasıyla açıldı.
Dünyada çok az sayıda sanatçının ilgilendiği "driftwood" sanatının Türkiye'deki ilk sergisi Ankara'da Selçuk Coşkun imzasıyla açıldı. Sergide, ırmakların denize sürüklediği ağaç parçalarından yaratılmış sanat eserleri görücüye çıktı
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:08
Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım listesini imzaladı: Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı ABD Başkan Yardımcısı Pence: Türkiye ile Suriyeli güçler arasında müzakereleri başlatma amacıyla Türkiye'ye geleceğim Türk futbolcularının Fransa maçında asker selamı vermesi Fransızları çıldırttı New York Times'ın iddiasına göre ABD ile Türkiye'nin müttefikliği fiilen bitebilir